Calciomercato: possibile scambio Florenzi-Perisic tra Inter e Roma?

Le due società hanno già avviato i contatti. Simone Inzaghi potrebbe avere l’esterno basso che gli serve, mentre Mourinho potrebbe completare un già competitivo reparto offensivo.

L’ultima volta che Inter e Roma imbastirono uno scambio comprendente un esterno d’attacco e un terzino, non finì troppo bene.

Leonardo Spinazzola sembrava promesso sposo dei neroazzurri, mentre Matteo Politano era entusiasta di iniziare la propria avventura a Roma, con tanto, da parte di entrambi, di foto di rito con le sciarpe delle nuove rispettive squadre.

Alla fine non se ne fece nulla, ma i rapporti tra le due società sono rimasti più che positivi tanto, a qualche anno di distanza, da pensare di riprovare uno scambio simile ma con diversi interpreti.

Alessandro Florenzi, fresco vincitore di Euro 2020, è entrato nel mirino della squadra di Simone Inzaghi che ha espresso la volontà di avere un terzino eclettico che possa sostituire l’ormai ceduto Hakimi.

Il ragazzo italiano conosce bene la Serie A e dopo un anno e mezzo di prestiti con prestazioni altalenanti tra Valencia e PSG, sembra intenzionato ad accettare una nuova sfida, sempre lontano da Roma.

Chi, invece, potrebbe avvicinarsi alla Capitale è Ivan Perisic che, sull’onda di un Europeo non giocato male ma finito troppo presto per la sua Croazia, vuole rilanciare la sua carriera dopo una stagione non ai suoi livelli.

La Roma, in quel reparto, ha già nomi interessanti e l’inserimento di Perisic offrirebbe l’ennesima alternativa di qualità sugli esterni. Mourinho conosce bene il giocatore, tanto da averlo richiesto ai tempi del Manchester United, e sarebbe disposto di buon grado ad allenarlo.

I due percepiscono anche lo stesso stipendio, pari a 4 milioni a stagione, tanto da garantire ad entrambe le società una possibilità di scambio alla pari, a costo zero e con una plusvalenza a bilancio molto rilevante.

Le due società si stanno sentendo e i contatti sono già avviati.

