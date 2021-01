Calciomercato: Pochettino vuole Aguero al PSG

Il nuovo allenatore del club parigino pare abbia già proposto alla dirigenza alcuni nomi per il mercato, da portare in squadra nelle prossime due finestre di trattative (invernale ed estiva).

L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino

Il momento non è certo dei migliori, a livello economico, anche per una superpotenza del calcio europeo come il P.S.G. del Presidente Al – Khelaifi e le sue faraoniche risorse di capitale.

Si cerca quindi di puntellare la rosa a disposizione con pochi innesti precisi e ben calibrati, senza escludere opportunità a parametro zero, visto che la priorità dei parigini è quella di rinnovare i contratti dei suoi due maggiori talenti, vale a dire Mbappé e Neymar, entrambi in scadenza nel 2022.

Contestualizzata con queste premesse sembra poter prendere sempre più corpo l’ipotesi che vedrebbe l’attaccante argentino Aguero alla corte di Pochettino per la prossima stagione.

Sergio Aguero, 32 anni, uno degli attaccanti più incisivi della stroria moderna della Premier League – fonte: profilo Twitter Aguero

Il trentaduenne ha già fatto sapere che, una volta terminata questa stagione, non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City, sua attuale squadra (tranne clamorosi ribaltoni). Ecco che potrebbe subito approfittarne il P.S.G. cercando di accaparrarsi l’argentino, sostanzialmente, “a zero” una volta scaduto il suo contratto con il club del tecnico Guardiola.

Aguero è da sempre uno dei pilastri del Manchester City, squadra con la quale ha segnato la bellezza di 236 goal in 355 partite disputate a partire dalla stagione 2011, la prima dell’argentino in terra inglese, sempre con la maglia dei “citizens”.

Il suo Palmares è di tutto rispetto: quattro campionati inglesi, tre Community Shield, cinque Coppe di Lega e una Coppa d’Inghilterra, che hanno contribuito a rendere grande il Manchester City nella terra degli inventori del calcio.

A livello continentale sono arrivate una Europa League ed una Supercoppa europea, con la maglia dell’Atletico Madrid, ormai più di dieci anni fa.

Come detto, il Paris Saint Germain sembra fare davvero sul serio. La dirigenza ha già pronto un contratto triennale per il bomber trentaduenne argentino con il quale, però, manca ancora un accordo definitivo.

Potrebbe davvero essere uno dei colpi principali della finestra estiva di calciomercato, gettando le basi di partenza già a partire da questi mesi d’inizio anno.

