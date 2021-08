Calciomercato: offerta da 160 milioni del Real Madrid al PSG per Mbappe

I blancos fanno sul serio e avanzano la prima offerta al campione francese. Leonardo replica irritato, ma l’intenzione del giocatore è quella di andare a Madrid.

Paris Saint Germain vs Real Madrid, atto primo.

In attesa di scoprire se le due super potenze del calcio mondiale si incroceranno anche in un’eventuale sfida di Champions League, dal sapore molto simile a quello di una finale, le due squadre si sfidano a colpi di botta e risposta sul mercato.

I parigini studiano per crearsi una storia imperiale in campo europeo e per farlo, in questa sessione di mercato, non hanno badato a spese prelevando, tra i tanti, l’ex capitano Madrileno Sergio Ramos e il nemico più odiato e temuto dei blancos, Leo Messi.

Il pensiero di un attacco formato da Neymar, Messi e Mbappè sta facendo tremare tutta Europa, ma non è detto che questo tridente non possa che rimanere un sogno sfiorato a causa delle richieste del giovane fenomeno francese.

Nonostante tutto, Kyllian Mbappè vuole una nuova sfida e nel suo cuore c’è solo la volontà di diventare protagonista nel club più importante del mondo per storia e per coppe vinte, ovvero il Real Madrid attualmente allenato da Carlo Ancelotti.

Gli spagnoli vorrebbero dare al francese l’eredità, pesantissima, lasciata da Cristiano Ronaldo e in questa ultima settimana di mercato si sono già mossi per concretizzare il colpo mettendo sul piatto ben 160 milioni di euro.

La cifra, seppur molto alta, è stata dichiarata come insufficiente dalla dirigenza parigina e in particolar modo da Leonardo che non ha ben digerito il comportamento del Real che sta cercando di forzare la cessione del Campione del Mondo francese.

Nemmeno Leonardo si è nascosto dicendo che è chiara la volontà del giocatore di andare via, ma avendo un contratto con il PSG potrà lasciare Parigi solo alle condizioni decise dal club che non vorrebbe ricevere offerte al di sotto dei 200 milioni di euro.

La trattativa andrà avanti con grande interesse del mondo calcistico intento a scoprire il destino del fenomenale asso francese che, in cuor suo, ha già deciso di diventare la nuova stella e il nuovo idolo del Real Madrid.

La palla passa, nuovamente, ai blancos chiamati ad alzare un’offerta già di per se monstre.

Migliori Bookmakers AAMS