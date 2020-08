Calciomercato, niente Napoli: Gabriel Magalhaes all’Arsenal

L’Arsenal ha trovato l’accordo con il Lille per il trasferimento a Londra di Gabriel Magalhaes. I Gunners hanno battuto la concorrenza del Napoli e sborseranno circa 30 milioni per il difensore brasiliano.

Sfuma del tutto l’arrivo al Napoli del difensore brasiliano Gabriel Magalhaes. Il giocatore del Lille volerà presto in Inghilterra per firmare il contratto che lo legherà all’Arsenal per le prossime stagioni.

I Gunners sono riusciti a battere la concorrenza del Manchester United e del club azzurro e verseranno nelle casse del club francese 26 milioni di euro più altri 4 milioni di euro di bonus. Nei prossimi giorni, forse già nella giornata di domani, Gabriel volerà a Londra per firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra fino al 2025.

Il Napoli era davvero molto interessato a Gabriel, ma l’Arsenal è riuscito ad avere la meglio anche perché il club azzurro non aveva fatto ancora passi ufficiali. Prima di lanciare l’assalto al difensore, infatti, il Napoli aveva intenzione di cedere prima Koulibaly, però ciò non è accaduto e gli azzurri si sono ritrovate le mani legate.

A nulla è servito neanche l’inserimento un po’ a sorpresa del Manchester United, con il giocatore che alla fine ha scelto di giocare per l’Arsenal. Il Napoli dovrà ora guardarsi intorno per trovare un nuovo difensore che possa sostituire Koulibaly, ma solo in caso di cessione del senegalese.

Gabriel è considerato uno dei talenti più interessanti del Lille e nell’ultima stagione il suo rendimento ha attirato l’interesse di molte squadre. Adesso sarà l’Arsenal a godersi le sue qualità, con i Gunners che ancora una volta hanno pescato dal Lille, proprio come fecero lo scorso anno con Nicolas Pepé. Ed anche all’epoca, l’Arsenal beffò il Napoli superandolo nella corsa al giocatore.

