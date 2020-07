Calciomercato, niente Italia: colpo Ferran Torres per il Manchester City

Il Manchester City ha raggiunto l’accordo con il Valencia per il passaggio in Inghilterra del talentuoso Ferran Torres. Il centrocampista era seguito anche in Italia da Juventus, Napoli ed Inter.

Colpo di mercato per il Manchester City con il club inglese che ha ormai in mano Ferran Torres del Valencia. Il centrocampista spagnolo classe 2000 passerà alla squadra di Guardiola per circa 25 milioni di euro più altri 12 milioni di euro variabili.

A riportare la chiusura della trattativa è stato il quotidiano spagnolo MARCA che ha raccontato come di fatto manchi solo l’ufficialità. Un grande colpo per il Manchester City che non solo acquista un giocatore giovane, ma anche ricco di talento e di esperienza, avendo giocato anche in Champions League.

Niente futuro in Italia dunque per Ferran Torres con il giocatore che era seguito con attenzione da Juventus, Inter e Napoli. Fino a qualche tempo fa, i bianconeri sembravano addirittura in vantaggio per accaparrarsi il centrocampista, ma alla fine è stato il Manchester City a spuntarla.

Il contratto del giocatore con il Valencia era in scadenza a Giugno 2021 e Ferran Torres aveva già fatto sapere di non voler rinnovarlo. Con il City, scrive MARCA, il centrocampista aveva già raggiunto un accordo un po’ di tempo fa e firmerà un contratto quinquennale.

Con la maglia del Valencia, Ferran Torres ha collezionato un totale di 94 presenze, segnando 9 gol e fornendo 12 assist. Quella di quest’anno è stata la stagione della consacrazione per il giovane calciatore che ha messo in mostra tutte le sue qualità oltre ad aver realizzato 6 gol e 8 assist in 44 presenze.

