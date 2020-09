Calciomercato News: colpo Callejon per la Fiorentina

La squadra toscana sta pensando, in caso di addio di Chiesa che pare aver chiesto la cessione, a Josè Maria Callejon, esterno svincolatosi dal Napoli proprio quest’estate e ancora in cerca di una squadra.

Callejon, 349 presenza con la maglia del Napoli

Dopo il suo addio dagli azzurri si era pensato a soluzioni spagnole per lui: il Villareal del suo amico Albiol e il Getafe.

Queste trattative non si sono concretizzate, perchè entrambe le squadre non volevano ingaggiare un 33enne, nonostante sia capace di fare la differenza.

Nelle ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi il passaggio di Chiesa alla Juventus, visto che il calciatore ha chiesto al presidente Comisso di essere ceduto.

Dopo la cessione di quest’ultimo la squadra di Iachini, per rimanere competitiva, si fionderebbe su Callejon, che per la Fiorentina avrebbe tutte le caratteristiche: qualità, esperienza e intelligenza per sostituire al meglio Federico.

I toscani non hanno fretta, visto che lo spagnolo è uno svincolato potrebbero prenderlo anche a mercato chiuso. L’unico problema è l’ingaggio: Callejon chiederebbe circa 3 milioni di euro; Comisso sarebbe d’accordo visto che il costo del suo cartellino è 0 e che trovare un sostituto di Chiesa gli sarebbe costato caro.

Tutto resta, però, nelle mani di Chiesa e della Juve.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS