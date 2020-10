Calciomercato Napoli:tutto su Ounas, Llorente e Younes.

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, sta cercando di piazzare tutti gli esuberi, per poter, negli ultimi giorni di mercato, tentare l’assalto per l’incontrasti che manca in rosa.

Il Napoli è gia riuscito a cedere Zinedine Machach, in prestito con diritto di riscatto al VVV Venlo.

Tra cui ci sono: Adam Ounas, Amin Younes e Fernando Llorente. L’attaccante tedesco sembra ormai diretto in Germania all’ Eintracht Francoforte, che è intenzionato a prendere il calciatore napoletano con un prestito biennale.

La squadra tedesca verserebbe circa 1 milioni all’anno per il prestito e 10 milioni per l’obbligo di riscatto. Per quanto riguarda l’esterno algerino ci sono tante squadre di Serie A, tra cui il Genoa e il Cagliari, interessate a prenderlo, solamente in prestito. La squadra di De Laurentis vorrebbe cederlo a titolo definitivo all’estero.

Rispetto ai 2 esterni, gli azzurri stanno cercando di cedere, anche gratuitamente, Llorente considerando anche l’altissimo ingaggio del calciatore che percepisce 2.5 milioni a stagione. Lo spagnolo ha tante richieste ma nessuna squadra è disposta a pagarlo quanto il Napoli. Si aspetta quindi una squadra estera.

La più interessata sembra l’ Elche, che sarebbe interessata a riportarlo in Spagna e a spalmare il suo ingaggio in più anni.

Il mercato del Napoli, come dichiarato anche da Giuntoli, si completerà all’ultimo minuto.

