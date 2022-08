Calciomercato Napoli: vicinissimo Raspadori, idea Nandez, Fabian Ruiz verso il PSG

Calciomercato Napoli, obiettivo Raspadori sempre più vicino. Fabian Ruiz: c’è il PSG. Nandez il sostituto?

Il calciomercato del Napoli procede a vele spiegate: dopo le uscite, il club partenopeo sta per mettere a segno un colpo in entrata. È Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo, da tempo nel mirino delle big.

Carnevali ha parlato a margine della partita di Coppa Italia contro il Modena, affermando che per il classe 2000 i contatti col Napoli vanno avanti da tempo. La società nero verde spera di chiudere in settimana, e il Napoli prepara l’affondo decisivo. Il costo dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni, anche se gli azzurri puntano a uno sconto.

Fabiàn verso il PSG. Nandez l’alternativa?

Sul fronte uscite, si lavora alla cessione di Fabian Ruiz. Il PSG segue lo spagnolo, in scadenza nel 2023. De Laurentiis di è deciso a cedere, e potrebbe farlo già per 20 o 25 milioni.

In alternativa, gli azzurri puntano Nandez del Cagliari. Con i sardi in cadetteria, il prezzo potrebbe scendere sui 20 milioni, ma il Napoli punta anche in questo caso al prestito, con obbligo di riscatto.

Giuntoli avrà da fare in questi giorni. A una settimana dall’inizio, la squadra di Spalletti necessità di rinforzi.