Calciomercato Napoli, ultimo giorno: Ounas al Cagliari e Luperto al Crotone

Calciomercato Napoli: Adam Ounas lascia la Campania e va al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Luperto va invece in prestito secco al Crotone.

Il calciomercato è finalmente finito. Tanti i colpi messi a segno in queste ultime ore dalle squadre della nostra Serie A. Il più eclatante è sicuramente quello riguardante Federico Chiesa che dalla Fiorentina è passato in prestito alla Juventus. I viola hanno ingaggiato Callejon per sostituire l’ormai ex idolo della Fiesole. Juventus, ma non solo: anche il Napoli è stato parecchio attivo nell’ultimo giorno di trattative.

Calciomercato Napoli: Ounas al Cagliari, Luperto al Crotone.

I partenopei, che attendono ancora di sapere come evolverà la questione legata alla mancata sfida di domenica sera contro la squadra di Andrea Agnelli, hanno infatti piazzato un eccellente colpo in entrata e due in uscita. A Castel Volturno, come anticipato già qualche giorno fa, è arrivato in prestito dal Chelsea Tiémoué Bakayoko, mentre hanno lasciato la Campania, Adam Ounas e Sebastiano Luperto.

L’algerino era stato vicinissimo all’Hellas Verona nei giorni scorsi, ma la trattativa tra azzurri e scaligeri è sfumata sul più bello. Difronte alla necessità di sfoltire la rosa, il DS Giuntoli ha quindi deciso di girare l’ex Bordeaux al Cagliari che prende il giocatore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Riguardo a Luperto invece, il classe ’96 è stato acquistato con la formula del prestito secco dal Crotone di Giovanni Stroppa che ha tesserato, sempre con la formula del prestito, Koffi Djidji del Torino e Luca Siligardi del Parma.

