Calciomercato Napoli: ultimatum per Boga. Mykolenko alternativa a Reguilon, rispunta Vlasic

Calciomercato Napoli: i partenopei stringono per Boga e nel frattempo seguono Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev e Nikola Vlasic del CSKA Mosca.

Dopo l’ufficialità dei rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo e l’acquisto di Osimhen dal Lille, il Napoli continua a muoversi sul mercato e sonda nuovamente il terreno per Boga del Sassuolo e Vlasic del CSKA Mosca. A questi due profili si aggiunge poi quello di Vitaly Mykolenko della Dinamo Kiev che può essere l’alternativa giusta a Sergio Reguilon del Real Madrid.

L’esterno francese, in forza ai neroverdi di De Zerbi, piace tanto a Gennaro Gattuso che lo vorrebbe per il suo super offensivo 4-3-3. Gli emiliani chiedono la bellezza di 40 milioni per lasciarlo andare, ma De Laurentiis, che considera tale richiesta troppo alta, propone ai neroverdi 25 milioni più uno tra Amin Younes e Adam Ounas. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni, quindi non ci resta che attendere per saperne di più.

Per quanto riguarda il centrocampista croato del CSKA Mosca, la situazione è già più delineata: Allan andrà via (l’Everton di Ancellotti è pronto a investire almeno 30 milioni di euro per farlo arrivare in Premier League) e coi soldi incassati dalla cessione del brasiliano, Giuntoli potrà formalizzare un’offerta concreta al club russo che non dovrebbe opporre resistenza dinanzi ad una cifra così vantaggiosa.

Infine, in merito a Mykolenko, terzino sinistro della Dinamo Kiev, possiamo dire che rappresenta la seconda scelta dopo Reguilon del Real Madrid. Il classe ’96 spagnolo, attualmente in prestito al Siviglia, ha un prezzo sicuramente più alto di quello dell’ucraino e il fatto che sia ancora in corsa in Europa League potrebbe far aumentare il suo valore di mercato. Ecco quindi che se il Real Madrid dovesse chiedere una cifra spropositata per il suo gioiello, il Napoli virerebbe logicamente su Mykolenko il cui prezzo è di appena 10 milioni di euro.

