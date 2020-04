Calciomercato Napoli: tutto su Palmieri, l’alternativa è Castagne

Calciomercato Napoli: i partenopei mettono nel mirino Emerson Palmieri del Chelsea con Timothy Castagne dell’Atalanta che resta l’alternativa.

Il blocco totale del paese è stato prorogato fino al 3 maggio dal Premier Conte e l’Italia si appresta quindi a vivere altri 20 giorni di segregazione forzata. I tempi, per un ritorno alle nostre normali vite, non sono ancora maturi, bisogna aspettare ancora un po’.

E se da un lato molti settori lavorativi sono appunto bloccati, dall’altro ce n’è uno, quello del calciomercato che invece sembra non risentire affatto dell’emergenza Coronavirus. Le trattative, i sondaggi tra società, continuano infatti in maniera imperterrita e, sebbene i prezzi dei calciatori saranno chiaramente inferiori rispetto alle precedenti aspettative, non è detto che nelle prossime settimane non possa concretizzarsi qualche colpo importante.

Calciomercato Napoli: Emerson Palmieri, qui in maglia Roma, piace al club di De Laurentis

In questo senso pare che il Napoli di Aurelio De Laurentis abbia messo nel mirino Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino sinistro italo-brasiliano è ormai un di più nei piani di Lampard e i Blues vorrebbero cederlo per fare cassa.

Appresa la notizia, i partenopei si sono quindi subito fiondati sull’ex Roma che farebbe sicuramente comodo a Gennaro Gattuso che già tempo fa aveva richiesto alla società un esterno sinistro. Al momento non si conoscono le eventuali cifre dell’affare, ma vista la volontà del Chelsea di vendere il classe ’94, è probabile che, nelle prossime settimane, si possa giungere ad un accordo. In alternativa, Giuntoli è pronto a trattare Castagne con l’Atalanta.

