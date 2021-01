Calciomercato Napoli: trattativa col Parma per Malcuit e Ounas, vicino Diakitè

Calciomercato Napoli: il Parma segue da vicino Ounas e Malcuit. Intanto Giuntoli è pronto a chiudere col Teramo per Daikitè che verrebbe girato in prestito al Bari.

In attesa di scendere in campo oggi pomeriggio, per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro l’Empoli di Alessio Dionisi, il Napoli di Gennaro Gattuso guarda anche al calciomercato e pensa a possibili movimenti in uscita da concretizzare in queste settimane. I principali indiziati, in tal senso, sono Adam Ounas e Kevin Malcuit.

Sull’algerino, attualmente in prestito al Cagliari, e sul francese, che in azzurro non ha spazi, avrebbe posato gli occhi il Parma di Roberto D’Aversa che, tornato sulla panchina gialloblu in seguito all’esonero di Liverani, ha l’arduo compito di risollevare una squadra sprofondata al penultimo posto in classifica. I ducali non stanno infatti attraversando un buon momento e per questo motivo il tecnico abruzzese ha chiesto alla società rinforzi per provare a conquistare una salvezza che, all’inizio dell’anno, non si pensava potesse essere l’obiettivo principale del club.

I due calciatori di proprietà del Napoli arriverebbero sul prato del Tardini con la formula de prestito. Manca ancora l’ufficialità, ma la trattativa dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, se non ore. Intanto per due che partono, ce n’è uno pronto ad arrivare: stiamo parlando di Salim Diakitè, terzino destro di proprietà del Teramo che è pronto a cedere il proprio gioiello ai partenopei che, per farlo maturare, lo gireranno in prestito all’altra società di De Laurentiis, vale a dire il Bari.

