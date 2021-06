Calciomercato Napoli: suggestione Ziyech dal Chelsea

Calciomercato Napoli: bomba clamorosa che giunge dall’Inghilterra riferisce di un interessamento dei partenopei per Hakim Ziyech del Chelsea. Sull’attaccante marocchino ex Ajax anche il Milan del duo Maldini-Massara.

Mentre procede spedito il conto alla rovescia verso Euro 2020 che scatterà venerdì sera con la gara inaugurale dell’Olimpico di Roma che vedrà opposte Italia e Turchia, continuano a venir fuori, allo stesso modo, voci di mercato più o meno attendibili che vedono ovviamente protagoniste anche le squadre della nostra Serie A.

Tra le società più attive in questi primi giorni di giugno sembra esserci il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis che dopo aver messo gli occhi su Perr Schuurs dell’Ajax e Reinildo Mandava del Lille, avrebbe nel mirino anche Hakim Ziyech del Chelsea il quale sarebbe stato messo sul mercato dai londinesi dopo una stagione non particolarmente esaltante condita da 36 presenze complessive ed appena 6 gol, di cui solo 2 in Premier League.

Un bottino troppo magro per un giocatore pagato la bellezza di 44 milioni di euro nel febbraio 2020 che si è rivelato, purtroppo, solo un lontano parente di quello ammirato all’Ajax nella fantastica stagione 2018-2019. L’avventura in Inghilterra di Ziyech potrebbe insomma essere giunta al termine prima del previsto con Abramovich pronto a sacrificare il suo “gioiello” al miglior offerente.

Al momento non si conosce ancora il prezzo fissato per il cartellino del marocchino, ma vista l’enorme cifra pagata ai Lancieri poco più di un anno fa, è difficile immaginare sconti da parte del patron blues. La base di partenza dovrebbe infatti aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro. Napoli e Milan restano alla finestra, ma molto probabilmente se ne riparlerà con più calma a partire dal 1° luglio, data in cui inizierà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato.

