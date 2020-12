Calciomercato Napoli: suggestione Messi alla Maradona?

Calciomercato Napoli: i partenopei diventano protagonisti di una voce di mercato che ha dell’incredibile; Messi in Campania per onorare Diego Armando Maradona.

Archiviato il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League e in attesa di ospitare, domani alle 15:00, la Sampdoria di Claudio Ranieri, il Napoli di Gennaro Gattuso diventa protagonista di una voce di mercato che ha davvero dell’incredibile. I rumors dell’ultim’ora parlano infatti di una suggestione che vedrebbe Messi, in scadenza di contratto col Barcellona, vestire la maglia azzurra dei partenopei in onore di Diego Armando Maradona dalla prossima estate.

Calciomercato Napoli: idea Messi

Sarebbe davvero un sogno per i tifosi napoletani accogliere a braccia aperte un campione come il classe ’87 che, qualora decidesse davvero di sbarcare in Italia, percorrerebbe la stessa strada fatta da El Pibe de Oro 36 anni fa. A lanciare questa voce di mercato che poi voce di mercato non è, è stato Kevin Prince Boateng il quale, durante un’intervista rilasciata alla ESPN, ha consigliato all’ex compagno di squadra di andare al Napoli ad onorare il nome di Diego.

Dovrebbe andare al Napoli dopo la scadenza di contratto. Sarebbe incredibile se li chiamasse dicendo “Sto arrivando, mi piacerebbe onorare la 10 di Diego”.

Una scelta di cuore e non di portafoglio che Messi, secondo Boateng, dovrebbe fare per onorare nella maniera più bella e romantica quella maglia numero 10 che, dalle parti del Vesuvio, dopo Maradona, non ha indossato più nessuno. Sarà solo fantascienza? In estate lo scopriremo.

