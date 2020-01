Calciomercato Napoli: spunta Vertonghen per la retroguardia

Calciomercato Napoli: spunta Vertonghen per la difesa. Il contratto del calciatore belga scade a giugno e il Tottenham non vuole perderlo a parametro zero. Si può trattare.

Il 2020 è finalmente arrivato così com’è finalmente arrivata l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Tante le squadre alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte di campionato, tra cui anche il Napoli di Aurelio De Laurentis.

I partenopei infatti, dopo aver concluso l’affare Lobotka col Celta Vigo, guardano ora alla difesa e sondano il terreno per dare a Gattuso un difensore di qualità ed esperienza che possa dare una mano alla squadra in vista della seconda parte di campionato.

Il tecnico calabrese degli azzurri, com’è noto ormai da tempo, ha chiesto alla società un terzino sinistro o comunque, più in generale, un difensore che dia più sicurezza di Mario Rui, Hysaj (nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio con la Juventus con De Sciglio) e Ghoulam.

In questo senso, il DS Giuntoli, oltre a tenere sempre in considerazione Ricardo Rodriguez del Milan e Leonardo Koutris dell’Olympiakos, starebbe pensando a Jan Vertonghen del Tottenham.

Il contratto del calciatore belga, agli Spurs dal 2012, scade il prossimo giugno, coi londinesi che rischierebbero quindi di perderlo a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato. Un rischio che il club inglese non può certo permettersi di correre.

Si valuteranno, pertanto, offerte concrete e precise che soddisfino le pretese del Tottenham. Il Napoli lo vorrebbe già a gennaio, ma non è escluso che si possa trattare anche per la prossima stagione.

Bisognerà, tuttavia, battere la concorrenza dell’Ajax, ex squadra del 32enne belga, che sembra disposta a tutto pur di riportare Vertonghen ad Amsterdam dopo la cessione di otto anni fa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA