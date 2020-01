Calciomercato Napoli: spunta Pinamonti come idea per l’attacco

La giovane punta del Genoa è l’alternativa a Petagna per un posto in attacco come vice di Milik. La trattativa potrebbe decollare in caso di addio a Llorente.

E’ Andrea Pinamonti il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Il club partenopeo, infatti, avrebbe offerto alla punta del Genoa classe ’99 un contratto quadriennale.

La scelta di orientare le attenzioni verso Pinamonti è data dalla volontà di affiancare una giovane punta a Milik, contando che la permanenza in azzurro di Fernando Llorente è tutt’altro che certa.

L’alternativa è rappresentata da Petagna della Spal, e sicuramente nelle prossime ore, in tal senso, potrebbero arrivare interessanti novità, contando che il club emiliano, per lasciar partire l’ex Milan, chiede più di 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Attualmente il Genoa detiene per Pinamonti l’obbligo di riscatto verso l’Inter per 18 milioni di euro e per sbrigliare la situazione, nelle ultime ore è sceso in campo direttamente Mino Raiola, che gestisce il calciatore.

Per sbloccare l’affare si sarebbe fatto avanti il Cagliari, disposto ad accollarsi l’obbligo di riscatto dell’attaccante del Genoa, ma proponendo Cerri come parziale contropartita, che però non interessa i liguri.

