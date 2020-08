Ufficiale: Zielinski rinnova con il Napoli fino al 2024

Dopo quelli di Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas, ecco che in casa Napoli arriva un altro rinnovo: si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista polacco classe ’94, che prolunga il suo contratto con il club di De Laurentiis fino al 2024.

Ancora tempo di rinnovi in casa Napoli: dopo le conferme di Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo ed Eljif Elmas anche Piotr Zielinski prolunga il suo contratto con il club di De Laurentiis. A dare la notizia è stato lo stesso patron azzurro che, qualche ora fa, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro ha detto:

Visto che parlate sempre di mercato, oggi vi do una notizia: abbiamo rinnovato il contratto del signor Zielinski.

Napoli, ufficiale: Piotr Zielinski rinnova fino al 2024.

Parole accolte con gioia dall’ambiente partenopeo che anche l’anno prossimo potrà contare sul duttile centrocampista che tanto bene ha fatto sia sotto la gestione di Carlo Ancelotti che sotto quella di Gennaro Gattuso. Il polacco ex Empoli rimarrà all’ombra del Vesuvio fino al 2024 con possibilità di prolungare fino al 2025. Anche l’ingaggio subirà ovviamente una mutazione. Lo stipendio del classe ’94 passerà infatti dagli attuali 2 milioni ai 4 milioni netti di euro a stagione da percepire per i prossimi 4 anni.

La clausola da 100 milioni di euro inserita nel contratto del numero 20 azzurro fa capire poi come il Napoli faccia grande affidamento su un calciatore che, per quanto forte, non ha ancora dimostrato tutto il suo valore. A 26 anni è arrivata l’ora, per Zielinski, di prendere in mano il centrocampo partenopeo e iniziare a fare la differenza. Ora o mai più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS