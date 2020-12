Calciomercato Napoli: spunta Cutrone! Offerta per Vuskovic, Torino su Lobotka

Calciomercato Napoli: piace Patrick Cutrone della Fiorentina, così come anche Vuskovic dell’Hajduk Spalato. Lobotka può andare al Torino.

Movimenti in casa Napoli; dopo aver chiuso il 2020 con 1 pareggio (1-1 col Torino) e 2 sconfitte (1-0 contro l’Inter e 2-0 contro la Lazio) nelle ultime tre gare dell’anno, la squadra di Aurelio De Laurentiis pensa già all’importante match di domenica contro il Cagliari di Eusebio di Francesco. E se da un lato c’è un gruppo che ha voglia di rilanciarsi dopo i passi falsi di fine anno, dall’altro c’è una società che guarda al mercato e pensa a come rinforzare e, allo stesso tempo, sfoltire la rosa di Gennaro Gattuso.

Cedere Milik è il principale obiettivo del club che però progetta anche qualche colpo in entrata. I nomi finiti sul taccuino del DS Giuntoli, in tal senso, sarebbero quelli di Patrick Cutrone della Fiorentina e Mario Vuskovic dell’Hajduk Spalato. Il primo è chiuso a Firenze e molto probabilmente tornerà al Wolverhampton che, a sua volta, dovrebbe girarlo nuovamente in prestito in Italia. Oltre ai partenopei, anche il Benevento di Pippo Inzaghi sarebbe sul giocatore che nel Sannio troverebbe sicuramente più spazio che all’ombra del Vesuvio.

Per quanto riguarda il secondo invece, il Napoli avrebbe già presentato ai croati un’offerta da 3,5 milioni di euro per portarlo a Castel Volturno, ma il club di Spalato ha già fatto sapere di volere più soldi per lasciar partire il suo talento. La trattativa si trova attualmente in una fase di stallo. L’ultimo nome finito nella lista mercato della società campana è quindi quello di Stanislav Lobotka che potrebbe finire al Torino di Marco Giampaolo nelle prossime settimane.

