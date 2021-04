Stadiosport.it » Calciomercato Napoli: Le ultimissime oggi » Calciomercato Napoli: sprint per Nkoulou a parametro zero

Il difensore del Torino si svincolerà a fine stagione e la dirigenza partenopea ha inserito il suo nome nella lista dei possibili arrivi.

Non è stato sempre idilliaco il rapporto tra Nicolas Nkoulou e la dirigenza del Torino e molto probabilmente sarà la prossima estate a dividere definitivamente le strade delle due compagini.

Il centrale Camerunense, dopo aver passato gran parte della sua carriera nel campionato francese divenendo uno dei migliori interpreti del suo ruolo, aveva, nel 2017, accettato la grande sfida di valorizzare la rosa granata e donare alla retroguardia l’esperienza necessaria per puntare ad obiettivi di grande spessore.

In 115 presenze le prestazioni di Nkoulou sono state agrodolci, specie nei momenti in cui ha visto incrinarsi il proprio rapporto con la società, tanto da essere messo fuori squadra per un buon periodo.

La fisicità, l’esperienza e la bravura del difensore sono indiscutibili ed ecco perché, nel caso in cui decidesse davvero di svincolarsi, potrebbe essere un elemento interessante da acquistare con un’operazione “low cost“.

Chi sta concretamente pensando a questa pista è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che sta seguendo con grande curiosità la vicenda del calciatore del Torino.

Il camerunense, attualmente, non è la prima scelta del club partenopeo, che spera di potersi accaparrare il difensore classe 97′ del Feyenoord, Senesi, ma sembrerebbe poter essere la prima alternativa.

La dirigenza partenopea sta aspettando conferme sulla chiusura del rapporto tra calciatore e società, in modo tale da poter considerare la trattativa per il tesseramento a costo zero.

