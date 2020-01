Calciomercato Napoli: si vira su Mateta del Mainz

Calciomercato Napoli: con Fernando Llorente ormai in partenza e con un buco in attacco da riempire, il Napoli di Aurelio De Laurentis vira su Jean Philippe Mateta del Magonza, club di Bundesliga.

Matteo Politano è in dirittura d’arrivo, Napoli ed Inter infatti sono ai dettagli, restano solo da limare gli ultimi particolari dell’accordo. E per un esterno che arriva c’è una punta centrale che parte: Fernando Llorente è infatti ormai ai saluti (si parla di un trasferimento all’Inter che verrebbe inserito nell’affare che porterà Politano in azzurro) e con uno spazio in attacco da riempire, la società di De Laurentis sarà costretta a tornare sul mercato.

In questo senso, il DS Giuntoli sta pertanto visionando alcuni profili che potrebbero far comodo a Gennaro Gattuso. Nei giorni scorsi si era parlato di un Napoli interessato a prendere uno tra Petagna, Lasagna e Piatek, ma vista la difficoltà nel portare a compimento tali trattative, pare che gli interessi del club partenopeo siano virati altrove.

Stando a notizie dell’ultim’ora sembra infatti che la società azzurra abbia valicato i confini italiani e sia giunta in Germania dove avrebbe adocchiato il sostituto ideale di Llorente nelle fila del Mainz. Il nome del giocatore che Giuntoli avrebbe intenzione di portare a Napoli risponde a quello di Jean Philippe Mateta, punta centrale, classe ’97.

Il sodalizio campano avrebbe già offerto ai tedeschi circa 20 milioni di euro e con accordi già stipulati sia con la società teutonica che con il calciatore, resta solo da capire se l’affare andrà realmente in porto o meno.

