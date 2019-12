Calciomercato Napoli: si pensa ad Acuña dello Sporting Lisbona

Calciomercato Napoli: la società del presidente De Laurentis guarda in Portogallo e pensa al centrocampista dello Sporting Lisbona, Marcos Acuña.

In attesa della sfida di domenica sera che vedrà opposto il Napoli di Gennaro Gattuso al Sassuolo di Roberto De Zerbi, la società partenopea si muove sul mercato e sonda il terreno per il centrocampista 28enne, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, Marcos Acuña.

Da due anni in Portogallo, Acuña piace molto al DS partenopeo, Cristiano Giuntoli che avrebbe visto in lui una valida alternativa a Mario Rui, Ghoulam e Hysaj sulla sinistra.

Da tempo accostato al Napoli, l’ex Racing di Avellaneda in estate ha rifiutato il trasferimento ai russi dello Zenit San Pietroburgo che avevano messo sul piatto circa 20 milioni di euro.

Il mancato approdo dell’argentino nella terra che ha ospitato gli ultimi mondiali, costringe ora lo Sporting Lisbona a rivalutare drasticamente il suo valore di mercato.

Infatti dai 20 milioni offerti dai russi si è passati ad una valutazione che parrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni di euro. Cifra non certo insormontabile per un club come il Napoli che, fresco anche del passaggio agli ottavi di Champions, non avrebbe certo problemi a portare in Italia il duttile esterno sudamericano sulle cui tracce ci sono anche Villareal e Lokomotiv Mosca.

Voci di corridoio dicono che il club azzurro formalizzerà un’offerta ufficiale al club portoghese nei prossimi giorni. Non ci resta quindi che attendere eventuali sviluppi.

