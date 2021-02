Calciomercato Napoli, si guarda agli svincolati: Romulo e Diego Costa sono un’idea

In attesa di scendere in campo questa sera nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada di Diego Martinez, il Napoli di Gennaro Gattuso guarda anche al calciomercato e pensa a due possibili nomi che potrebbero arrivare dal mercato degli svincolati. Si tratta di Romulo e Diego Costa che, al momento senza squadra, potrebbero fare molto comodo alla causa azzurra vista la lunga lista di indisponibili.

Il brasiliano, ex tra le altre di Brescia, Verona, Juventus, Lazio e Genoa, potrebbe essere infatti il jolly perfetto da inserire in una squadra che ora come ora ha defezioni in ogni ruolo. Lo spagnolo invece sarebbe l’attaccante di livello internazionale da affiancare al giovane Osimhen e all’ariete Petagna che potrebbero imparare tanto da lui.

Al momento non sappiamo se verranno avviate trattative tra il club azzurro e gli entourage dei due giocatori, ma pare che a Gattuso l’idea di ricorrere al mercato degli svincolati non piaccia molto. Il tecnico ex Milan ritiene infatti inutile “acquistare” altri giocatori quando molti di quelli già in rosa rientreranno in gruppo tra poche settimane.

E poi se per Romulo il discorso ingaggio non è certo un problema, per Diego Costa la situazione cambia e non poco visto che l’ex Atletico Madrid chiede uno stipendio troppo alto per le casse del club di Aurelio De Laurentiis. In sintesi non dovrebbe esserci quindi alcuna trattativa per arrivare al classe ’87 e al classe ’88, ma nel calcio si sa, non è mai detta l’ultima parola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

