Granada-Napoli Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 18-02-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Granada-Napoli, sfida in programma giovedì alle 21:00, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Reduce dall’importante vittoria di sabato pomeriggio contro la Juventus di Andrea Pirlo, il Napoli di Gennaro Gattuso vola in Spagna e si prepara ad affrontare nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League il Granada di Diego Martinez. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento di giovedì sera con una lunga lista di infortunati: 7 per i biancorossi, 8 per gli azzurri.

Granada-Napoli, andata sedicesimi di finale Europa League 18-02-2021.

Le ultime sulle formazioni di Granada e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Martinez dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Silva in porta. Davanti a lui, Neva, Sanchez, Duarte e Diaz. A centrocampo spazio a Montoro e Milla con Kenedy, Soro e Machis sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Molina.

Anche Gattuso dovrebbe optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. Centrocampo a due con Lobotka e Bakayoko mentre sulla trequarti agiranno Politano, Elmas ed Insigne che supporteranno l’unico perno offensivo, Osimhen.

Probabili formazioni Granada-Napoli

Granada (4-2-3-1): Silva; Neva, Sanchez, Duarte, Diaz; Montoro, Milla; Kenedy, Soro, Machis; Molina.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

Come vedere Granada-Napoli in diretta TV e streaming

Granada-Napoli sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport 253 ed in chiaro su TV8. Via streaming invece, il match tra andalusi e campani sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Granada-Napoli

La radiocronaca di Granada-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

Quello di giovedì sera sarà il primo match in assoluto tra Granada e Napoli.

