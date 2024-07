Calciomercato Napoli: scatto per Greenwood

Mascon Greenwood, 23enne attaccante in forza al Manchester United

Mason Greenwood, giovane attaccante inglese del Manchester United è attenzionato da diversi club a livello europeo. Tra le tante squadre che lo vorrebbero avere c’è il Napoli di De Laurentis.

La situazione, però, rimane complicata, visto che il club campano deve prima effettuare un’uscita. Il nome di Lindstrom è quello più gettonato per lasciare spazio al giovane attaccante inglese.

All’estero, in particolare in Francia, c’è il Marsiglia che è davanti a tutti per riuscire ad accaparrarsi il talento britannico. La squadra, per la stagione che si sta per aprire, avrà sulla panchina un certo De Zerbi. Quest’ultimo è sempre molto interessato a giocatori di talento, specialmente se gli offrono diverse opzioni nel reparto offensivo. Dalla parte destra a quella sinistra, così come in seconda punta. La sua tecnica è decisamente ottima, quindi con un tecnico come l’ex Brighton può andare a nozze.

Solo tramite un’uscita nei partenopei, ecco che allora le opportunità si concretizzerebbero. Potrebbe offrire una cifra intorno ai 30 milioni di euro, più una piccola percentuale sulla futura rivendita. I pagamenti saranno diluiti nel corso del tempo.

La Lazio, altro club italico interessato all’acquisto, sta perdendo quota. Il calciatore, comunque, non ha ancora deciso e vuole lasciare ancora del tempo. Lunedì protremmo saperne di più.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.