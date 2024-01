Calciomercato Napoli: preso Traore

Calciomercato Napoli: altro rinforzo per la rosa azzurra, in arrivo Hamed Traorè in prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Il Napoli assesta il secondo colpo in entrata sul mercato concludendo la trattativa con il Bournemouth per Hamed Traorè. Il centrocampista ivoriano si recherà a Napoli la prossima settimana per svolgere le visite mediche ed apporre la propria firma sul contratto, sarà dunque esclusa la sua partecipazione alla Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita. La fumata bianca della trattativa è arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a favore degli azzurri a 25 milioni di euro, 5 milioni in meno di quanto aveva sborsato la società inglese nell’estate del 2023 per prelevarlo dal Sassuolo.

Il giocatore sarà dunque alla sua terza esperienza in Serie A dopo aver vestito la maglia dei neroverdi e quella dell’Empoli. Il suo obiettivo sarà indubbiamente quello di cancellare l’infelice trasferimento in Premier League travagliato da ripetuti infortuni e la contrazione della malaria che lo hanno portato a totalizzare solamente 10 presenze nel massimo campionato inglese. Traorè, quindi, prenderà il posto in rosa lasciato vuoto da Elmas, anche se la sua duttilità potrà portarlo a conquistare molto facilmente una maglia da titolare nello schema di Walter Mazzarri.

Le operazioni a centrocampo in casa Napoli non sono però giunte al termine con gli azzurri che starebbero continuando a seguire con insistenza anche i profili di Orel Mangala del Nottingham Forrest e Antonin Barak della Fiorentina, entrambi ampiamente apprezzati dal tecnico toscano per rinforzare la rosa partenopea.