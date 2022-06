Calciomercato Napoli: preso Ostigard

Gli azzurri hanno individuato il perfetto profilo per completare il reparto difensivo.

Dopo giorni di trattative, il matrimonio tra Leo Ostigard e il Napoli sembra destinato a realizzarsi.

Il difensore centrale è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo essere stato protagonista di una buona seconda parte di stagione quando il Genoa, per tentare una salvezza non avvenuta, ha provato a scommettere su di lui prelevandolo dal Brighton in prestito.

Nonostante la retrocessione, il calciatore norvegese ha mostrato ampiamente il suo valore e il Napoli ha fin da subito mostrato interesse per il ragazzo classe ’99.

Ostigard aveva da subito espresso la volontà di trasferirsi in azzurro, conscio delle ambizioni importanti che il Napoli ha e anche della possibilità di giocare in palcoscenici di rilievo come la Champions League.

La trattativa con il calciatore è stata da subito rapida, mentre meno facile è stato convincere il Brighton.

La squadra inglese, che aveva in programma di vendere Ostigard, non era convinta della formula e della base d’accordo che il Napoli aveva principalmente proposto, ma le due società sono venute incontro alle esigenze di entrambe ottenendo il risultato sperato.

Al Brighton andranno 5 milioni di euro, più bonus legati alle prestazioni del giocatore, mentre gli azzurri potranno abbracciare il difensore centrale che serviva a Spalletti per completare il reparto difensivo.

Manca ancora il si definitivo, ma entrambe le parti sono ottimiste sulla riuscita della trattativa con il norvegese Leo Ostigard pronto a tornare in Italia dopo le 15 presenze fatte con il Genoa, ma questa volta sarà vestito d’azzurro.