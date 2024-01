Calciomercato Napoli: preso Ngonge

Terzo colpo di calciomercato in entrata per il Napoli. Dal Verona in arrivo l’esterno offensivo belga Cyril Ngonge, decisivo l’affondo in prima persona del presidente De Laurentiis.

Napoli scatenato in questa finestra invernale di calciomercato. Dopo aver piazzato due acquisti, Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, debutto horror, con tanto di espulsione dopo pochi minuti nell’incontro perso per 3-0 in casa del Torino e Hamed Traorè in prestito dal Bournemouth, il presidentissimo De Laurentiis ha piazzato il terzo colpo.

Secondo fonti di Sky Sport, è stato decisivo l’intervento in prima persona del presidente De Laurentiis, che ha sbloccato la trattativa con il Verona, bruciando la concorrenza della Fiorentina, che si era mossa per prima per il giocatore. Cyril Ngonge arriverà alla corte di Mazzarri per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Chi è Ngonge: dalla nebbia di Verona al sole di Napoli

Nel Verona, Ngonge veniva chiamato affettuosamente Cirillo. Il club scaligero lo aveva prelavato dal Groningen nella passata sessione di calciomercato invernale. In un anno solare ha totalizzato 34 presenze con ben 11 reti realizzate, di cui 6 in questa stagione.

Per il Verona, considerando i vari problemi economici, si tratta di grande colpo in uscita, un toccasana per casse del presidente Setti. Per la squadra di Baroni una perdita difficile da colmare. Va ricordato infatti che Ngonge è stato decisivo e fondamentale nello spareggio salvezza contro lo Spezia, in cui l’esterno belga con una splendida doppietta ha contribuito alla permanenza in Serie A.

🇧🇪 Cryril Ngonge welcome to Napoli💙 pic.twitter.com/XSTkhY6k45 — VAN PERSIE ENTHUSIAST (@januzajstan) January 16, 2024

Per il Napoli e per mister Mazzarri un ottimo profilo offensivo, più di una semplice alternativa a Politano, che tra l’altro è corteggiato secondo sportmediaset dall’ Al-Shabab, club dell’Arabia Saudita, che ha messo sul piatto 18 milioni di euro per due anni e mezzo a cui andrebbero aggiunti una serie di bonus.