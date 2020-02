Calciomercato Napoli: possibile scambio Petagna-Belotti a fine stagione

Calciomercato Napoli: in attesa della sfida di venerdì sera in casa del Brescia, il club azzurro monitora, come sempre, anche le possibili trattative da intavolare alla fine della stagione. In questo senso pare che De Laurentis abbia messo gli occhi su Andrea Belotti del Torino.

L’ottima vittoria di domenica pomeriggio in casa del Cagliari ha dato nuova linfa al Napoli che, dopo l’inaspettata sconfitta contro il Lecce della settimana precedente, si prepara ora ad affrontare, con rinnovato entusiasmo, il Brescia di Diego Lopez.

I lombardi, reduci dalla sconfitta in casa della Juventus, rappresentano un avversario sicuramente abbordabile per i partenopei che dovranno però fare attenzione a non sottovalutare la squadra del presidente Cellino che, in piena lotta salvezza, ha bisogno necessariamente di punti per continuare a sperare nella permanenza in Serie A.

E se da un lato gli imminenti impegni sul campo sono ormai delineati (Brescia venerdì sera e Barcellona martedì prossimo), dall’altro ci sono anche trattative che potrebbero presto presentare la stessa identica delineazione.

In questo senso, secondo indiscrezioni recenti, pare infatti dire che il Napoli starebbe pensando ad un colpo eccezionale per la prossima stagione che risponde al nome di Andrea Belotti, il quale tanto piace al presidente De Laurentis.

Calciomercato Napoli. possibile scambio Petagna-Belotti

Il prestante attaccante granata è infatti da tempo un pallino del comandante in capo azzurro che già in passato aveva provato a portare in Campania l’ex Palermo, salvo poi desistere a causa delle eccessive richieste di Urbano Cairo.

La situazione ora sembra però cambiata visto che i piemontesi non se la passano granché bene in campionato e con un rendimento da retrocessione (5 sconfitte consecutive e solo 5 punti di vantaggio sulla zona rossa) era pressoché immaginabile anche un drastico calo delle quotazioni dello stesso Belotti.

La trattativa pertanto potrebbe concretizzarsi “tranquillamente” visto che il club azzurro sembra disposto a mettere sul piatto un possibile scambio con Andrea Petagna. Il classe ’95, recentemente acquistato dalla Spal, potrebbe infatti essere la perfetta pedina di scambio in un affare che potrebbe convincere Cairo a cedere definitivamente il suo attuale numero 9.

©RIPRODUZIONE RISERVATA