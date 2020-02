Video Gol Highlights Cagliari-Napoli 0-1: decide Mertens con una magia

Risultato Cagliari-Napoli 0-1, 24° Giornata Serie A: basta un gol di Mertens, che raggiunge quota 120 gol in azzurro

Il Napoli sbanca la Sardegna Arena battendo il Cagliari nel posticipo pomeridiano della domenica della 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i partenopei, che cancellano la debacle della scorsa settimana dando seguito alla vittoria in coppa, nonché conquistando tre punti importantissimi per allontanare la zona retrocessione e, allo stesso tempo, rilanciarsi per il quinto posto.

Continua la crisi profonda dei sardi, che allungano la striscia di partite senza vittoria addirittura a undici match tra campionato e coppa.

La sintesi di Cagliari-Napoli 0-1, 24° Giornata Serie A

E’ una brutta partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre giocano quasi a specchio dal punto di vista tattico, visto che impostano dal basso, si difendono compatti pressando i portatori di palla avversari.

Vince l’equilibrio in campo e la noia, visto che le due squadre non riescono mai davvero ad essere pericolose, soprattutto i padroni di casa, che si fanno vedere in attacco solo con un destro sbilenco di Pereiro, mentre gli ospiti impegnano Cragno con Elmas e Mertens.

Crescono sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, sicuramente più divertente rispetto alla prima frazione di gioco. Infatti, le due squadre sono meno compatte rispetto a prima e lasciano più spazi, che gli avversari provano a sfruttare al meglio.

Sale in cattedra Zielinski, che trova un attento Cragno, mentre Simeone non trova la porta, poco prima del gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato al 65′ minuto con un gol meraviglioso di Mertens “alla Del Piero”, che raggiunge quota 120 gol, a meno 1 da Marek Hamsik nella classifica all time.

Il gol sblocca completamente la condizione mentale degli ospiti, che sanno gestire bene il vantaggio e la situazione. D’altronde, i padroni di casa accusano un po’ il colpo e rischiano nel lasciare spazi agli avversari, che provano a sfruttarli con Mertens.

Nel finale è un vero e proprio assedio da parte dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con un bel destro di Pellegrni e un sinistro di Klavan, sui quali è bravo Ospina.

Video Gol Highlights di Cagliari-Napoli 0-1, 24° Giornata Serie A

Il tabellino di Cagliari-Napoli 0-1, 24° Giornata Serie A CAGLIARI-NAPOLI 0-1 (primo tempo 0-0) Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz (dal 70’ Mattiello), Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (dall’82’ Birsa), Ionita; Pereiro (dal 67’ Paloschi); Joao Pedro, Simeone. All. Maran Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (dal 79’ Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme (dal 60’ Insigne), Zielinski; Callejon (dal 66’ Politano), Mertens, Elmas. All. Gattuso Arbitro: Daniele Doveri (Volterra) Gol: 66’ Mertens Assist: Hysaj Ammoniti: Joao Pedro, Walukiewicz, Nandez (C), Zielinski (N)

