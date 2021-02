Calciomercato Napoli: piace Struijk del Leeds

Se da un lato c’è una squadra che non sta attraversando un ottimo momento di forma a causa della lunga lista di indisponibili, dall’altro c’è una dirigenza che, in vista della prossima estate, sta già sondando il terreno per alcuni giocatori che potrebbero far comodo alla causa del Napoli. Qualche giorno fa avevamo parlato della possibilità dei partenopei di arrivare a Lucas Vazquez, in uscita a zero dal Real Madrid a fine stagione, oggi pare invece che il nome finito sul taccuino del DS Giuntoli sia quello di Pascal Struijk del Leeds United.

Il talento olandese, fresco di rinnovo fino al 2024, col club di Marcelo Bielsa piace molto dalle parti di Castel Volturno con la società azzurra che avrebbe visto in lui il profilo adatto per ringiovanire una rosa che forse ha bisogno di qualche cambiamento per rilanciarsi a grandi livelli. Le speranze del Napoli di accedere agli ottavi di finale di Europa League sono infatti poche e anche in campionato la concorrenza per la qualificazione in Champions League è piuttosto accesa. Delle squadre che puntano alla massima competizione europea, Insigne e compagni sono quelli che, al momento, stanno messi peggio.

Nulla è ancora perduto, è ovvio, ma dinanzi a tali difficoltà è forse necessario iniziare a pianificare la stagione che verrà con la speranza di non incappare nella stessa sfortuna che, ora come ora, sta regnando sovrana dalle parti del Maradona. Tornando a Struijk quindi, il 21 enne di Deurne potrebbe essere l’elemento giusto da affiancare a Koulibaly, Manolas e Maksimovic. Chiaramente, affinché il classe ’99 sbarchi in Campania la prossima estate, è necessario battere la concorrenza del Leicester City che sembra pronto a dare battaglia a chiunque pur di accaparrarsi il forte difensore.

