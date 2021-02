Calciomercato Napoli: idea Lucas Vazquez a zero in estate

Calciomercato Napoli: i partenopei pensano a Lucas Vazquez del Real Madrid in vista della prossima stagione. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno.

La sconfitta in casa del Granada, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, complica e non poco il cammino europeo del Napoli di Gennaro Gattuso che sarà chiamato ad una vera e propria impresa giovedì prossimo per raggiungere gli ottavi di finale. Una disfatta, quella contro gli uomini di Diego Martinez, figlia delle innumerevoli assenze che hanno condizionato il gruppo azzurro il quale è stato costretto a volare in Spagna senza Lozano, Ospina, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Demme, Petagna e Manolas.

Una lunga lista di indisponibili che ha giocato un ruolo fondamentale, purtroppo in negativo, ai fini del passaggio agli ottavi di finale di Europa League che, ora come ora, si preannuncia davvero complicato visto lo svantaggio di 2 gol. I partenopei hanno l’obbligo di provare a ribaltare il risultato, ma qualora non ci riuscissero, l’unico obiettivo da perseguire per salvare la stagione sarebbe il 4° posto in Serie A che, data la concorrenza, non è certamente facile conquista.

Ed è forse proprio per questo motivo che la società, in vista del prossimo campionato, starebbe pensando a mosse di mercato da attuare in assenza di quei soldi che arriverebbero solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Stiamo parlando ovviamente del mercato dei parametro zero, ossia di quei giocatori in scadenza di contratto liberi di accasarsi già ora a qualsiasi squadra per la stagione 2021-2022.

Nel caso del Napoli, il primo nome finito sul taccuino del DS Giuntoli sarebbe quello di Lucas Vazquez del Real Madrid che, ormai ai margini dalle parti di Valdebebas, è pronto a lasciare la Liga per regalarsi una nuova avventura in un campionato altrettanto allenante. Se la trattativa tra il giocatore e il club campano andrà in porto ancora non si sa, ma quel che è certo è che la sua avventura al Real Madrid è finita. Le possibilità che il classe ’91 approdi all’ombra del Vesuvio sono più che buone, ma per dirlo con certezza occorre aspettare l’estate. Staremo quindi a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

