Calciomercato Napoli: piace Kumbulla dell’Hellas Verona

La bella vittoria in Coppa Italia contro il Perugia ha ridato un po’ di tranquillità all’ambiente partenopeo che ha rivisto finalmente gli azzurri vincere al San Paolo dopo tre mesi dall’ultima volta.

Sebbene si trattasse della coppa nazionale e l’avversario non fosse certamente dei più forti, il Napoli indirizza ora la testa al campionato provando a dare continuità alla buona prova offerta ieri contro gli umbri.

Sabato arriva infatti in Campania la Fiorentina di Beppe Iachini che, reduce dallo splendido successo di domenica scorsa, in casa, contro la Spal, vuole, anch’essa, dare continuità ai propri risultati per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica.

Quella contro i viola sarà quindi l’occasione, per gli uomini di De Laurentis, di ritrovare un successo in campionato che, al San Paolo, manca ormai dal 19 ottobre scorso, ossia dal 2-0 rifilato all’Hellas Verona.

Quello stesso Hellas Verona con il quale il club partenopeo starebbe intavolando una trattativa per portare nel capoluogo campano, Marash Kumbulla, giovane difensore centrale, classe 2000, in forza agli scaligeri.

Il giovane calciatore che è in possesso anche della cittadinanza italiana, piace infatti molto al DS Giuntoli che vorrebbe assicurarselo per la prossima stagione. I gialloblu valutano il loro numero 24, 25 milioni di euro, mentre il Napoli pare disposto ad offrirne 20.

Per i veronesi si tratterebbe, ad ogni modo, di una plusvalenza enorme visto che Kumbulla è un prodotto del settore giovanile e venderlo ad una cifra pari o superiore ai 20 milioni di euro sarebbe un affare più che ottimo.

Tuttavia, bisogna anche ricordare, che sulle tracce del giocatore, oltre al Napoli, ci sono anche Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Manchester United.

