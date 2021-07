Calciomercato Napoli: piace Ihattaren

Mohamed Ihattaran è il nuovo obbiettivo per il Napoli. Il trequartista del PSV non avrebbe ancora rinnovato con gli olandesi e potrebbe, dunque, lasciare il club. Gli azzurri sembrerebbero aver sondato il terreno per lui ma nulla ancora di concreto. Potrebbe essere un buon acquisto last minute visto anche la giovane età del giocatore marocchino ma con passaporto olandese.

Anche il Napoli inizia a muoversi, seppur timidamente, sul mercato. Gli azzurri, insieme alla Juventus, sono le uniche due squadre a non aver ancora ufficializzato un colpo di mercato. In realtà, i partenopei penseranno prima a sfoltire un po’ la rosa. Infatti, per adesso, c’è stato solo un giocatore in uscita, Elseid Hysaj, che ha ritrovato il suo ex allenatore Maurizio Sarri alla Lazio.

Resta ancora in bilico la situazione legata a Kalidou Koulibaly ma soprattutto al rinnovo di Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano, dopo la vittoria in uno strepitoso Europeo, non ha ancora mostrato cenni di volontà sul prolungare la sua avventura nel capoluogo campano. Il Napoli dovrà affrettarsi se non vorrà perdere il proprio giocatore. Intanto un nome per la trequarti viene dall’Olanda ed è Mohamed Ihattaran.

Napoli, per Ihattaran solo sondaggi

Il classe 2002 del PSV è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Centrocampista ma schierato quasi sempre come trequartista, nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze e 3 reti. Di origini marocchine ma passaporto olandese, Ihattaran non ha ancora discusso del rinnovo con la squadra di Eindhoven. Per questo motivo il Napoli ci starebbe facendo un pensierino ma si tratta solo di suggestioni.

Inoltre, il giocatore è assistito da Mino Raiola, con cui non è mai semplice trattare, ma starebbe benissimo nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Quindi, sarebbe un ottimo regalo per il tecnico toscano ma bisognerà, prima, intavolare una trattativa concreta.

