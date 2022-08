Calciomercato Napoli: Petagna al Monza è fatta

Calciomercato Napoli: la società partenopea sembra sempre più diretta verso una rivoluzione totale. Dopo gli addii di Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina, il club partenopeo assesta un’altra cessione, quella di Andrea Petagna, in seguito a settimane di trattative con l’Ad del Monza, Adriano Galliani, il quale proprio qualche giorno fa aveva dichiarato: “Petagna, ragazzo che stimo, ma il Napoli è una bottega cara”.

Proprio in queste ore sembra si sia trovato l’accordo per un prestito oneroso di 2,5 milioni, con un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, con l’aggiunta di qualche bonus, per una cifra complessiva di 15 milioni di euro. L’obiettivo del Monza, dunque, sembra sempre più delineato: quello di costruire una squadra che possa arrivare alla salvezza nel minor tempo possibile e di essere sempre più ambiziosa, anno dopo anno.

Il club lombardo, infatti, non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato e punta adesso a regalare alla squadra di Giovanni Stroppa anche un difensore centrale, con il principale indiziato in Pablo Mari dell’Udinese.

Il Napoli, invece, riesce finalmente a liberare un posto in avanti per far spazio molto probabilmente a Giacomo Raspadori. Le voci sul giocatore del Sassuolo si fanno sempre più nitide, dato anche il grande apprezzamento che ne fa l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che più volte ha fatto capire la sua volontà di poter avere più scelta tattica e passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, schemi che il giocatore neroverde conosce molto bene.