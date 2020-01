Calciomercato Napoli: partenopei su Tsimikas dell’Olympiakos

Voci provenienti dalla Grecia riferisco di un Napoli interessato a Kōstas Tsimikas dell’Olympiakos. Il giovane calciatore è un terzino sinistro che farebbe sicuramente comodo alla causa azzurra.

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Perugia e in attesa di ricevere la Fiorentina sabato sera, il Napoli continua a muoversi sul mercato e sonda il terreno per Kōstas Tsimikas, terzino sinistro in forza ai greci dell’Olympiakos.

Dopo aver accolto Demme, che ha pure debuttato con la maglia azzurra ieri contro gli umbri, e in attesa di ufficializzare Lobotka, il club di De Laurentis prova a regalare a Gennaro Gattuso l’ultimo tassello richiesto dal tecnico calabrese, ossia quello del terzino sinistro.

Infatti, nonostante le recenti buone prestazioni di Mario Rui ed Hysaj, il tecnico ex Milan continua a chiedere alla società un esterno sinistro. Con Ghoulam ormai destinato a finire in Francia (Marsiglia e Lione lo seguono da tempo), serve necessariamente un altro elemento per la corsia sinistra.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse del Napoli per un altro terzino dell’Olympiakos, vale a dire, Leonardo Koutris, ma l’affare non aveva trovato le giuste condizioni per realizzarsi. Addirittura si erano poi sparse voci secondo cui Juventus e Napoli fossero sul punto di intavolare una trattativa che avrebbe portato De Sciglio al San Paolo ed Hysaj all’Allianz Stadium.

Ipotesi, alla fine, tutte naufragate e che lasciano spazio ora a questa secondo cui il Napoli starebbe appunto trattando Kōstas Tsimikas con l’Olympiakos. La squadra di Atene, secondo voci di corridoio, avrebbe già rifiutato una prima offerta di 16 milioni, con il club azzurro che potrebbe rilanciare, arrivando ad offrirne circa 18.

Per ora le parti sono lontane, ma non è detto che l’affare non possa andare in porto. Alla fine del mercato mancano ancora due settimane, pertanto tutto è ancora possibile.

