Calciomercato Napoli, è fatta: preso Demme dal Lipsia

Calciomercato Napoli, ora è ufficiale: preso Diego Demme dal Lipsia. Il giocatore 28enne tedesco andrà a rafforzare il centrocampo a disposizione di Gennaro Gattuso.

Colpo in entrata per il Napoli di Aurelio De Laurentis che preleva dal Lipsia, per 12 milioni di euro, il centrocampista tedesco. classe ’91, Diego Demme che dovrebbe arrivare in Italia già questa sera.

In attesa di saperne di più per quanto riguarda Stanislav Lobotka del Celta Vigo, i partenopei piazzano un importante colpo a centrocampo regalando a Gennaro Gattuso quel centrocampista tanto agognato dal tecnico calabrese.

Demme, come detto, è un centrocampista che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore. Di origini italiane (il padre infatti è calabrese, nonché tifoso del Napoli), il 28enne tedesco, che ha anche esordito in Nazionale contro San Marino, dichiara di aver sempre avuto come idolo proprio l’attuale tecnico degli Azzurri.

Infatti l’ormai ex Lipsia è un giocatore tutto grinta e cuore che è già pronto a dare una mano alla squadra del presidente De Laurentis, impelagata, ancora, in un tunnel in fondo al quale sembra non esserci alcun tipo di luce.

Domani Demme dovrebbe sostenere le visite mediche a cui farà seguito la firma del contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi 4 anni con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro.

