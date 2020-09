Calciomercato Napoli: Ounas per Nandez?

Naithan Nandez è il nome nuovo del calciomercato del Napoli. La mezzala uruguaiana ha vissuto a Cagliari una prima stagione molto positiva, dimostrando di poter avere sin da subito un buon impatto sulla nostra Serie A: due gol e quattro assist nell’ultimo campionato ne hanno fatto uno dei titolari indiscussi prima del centrocampo di Maran, poi di Zenga.

Naturale dunque che su Nandez si siano posate le attenzioni di diversi club importanti. Non ultimo il Napoli, desideroso di intervenire a centrocampo dopo aver ceduto Allan all’Everton. Secondo La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato il presidente Tommaso Giulini e il DS rossoblù Pierluigi Carta per definire una possibile trattativa. I sardi avrebbero chiesto, in cambio di Nandez, Adam Ounas, esterno offensivo che Di Francesco vorrebbe utilizzare nel suo nuovo 4-3-3.

Nandez, centrocampista della nazionale uruguaiana e del Cagliari. Fonte: Wikipedia

Nonostante la volontà dei due club sia quella di lavorare in sinergia per portare a termine una trattativa che farebbe comodo ad ambo le parti, le condizioni dettate dal Cagliari rischiano di far saltare l’affare. I sardi chiedono infatti 10 milioni di conguaglio, oltre al cartellino di Ounas, per far partire Nandez alla volta di Napoli. Come già detto, l’uruguaiano, seppur tra alti e bassi, è stato uno degli uomini chiave di questa stagione e il prezzo pagato al Boca Juniors per liberarlo, 18 milioni di euro, impone di non lasciarselo scappare per una cifra tanto inferiore. De Laurentiis, al momento, non intende sentir parlare di conguagli e continua a caldeggiare uno scambio “alla pari”. L’impressione è che le due società si rincontreranno prossimamente per ridiscutere l’affare. Non è da escudere che entrambi gli interlocutori in questa trattativa rivedano le proprie posizioni e che quindi si possa, alla fine, giungere ad un accordo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

