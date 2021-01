Calciomercato Napoli: Otavio e Amavi nel mirino di Giuntoli

Calciomercato Napoli: sfumati Emerson Palmieri e Junior Firpo, Giuntoli mette nel mirino Otavio de Porto e Jordan Amavi del Marsiglia.

In attesa di scendere in campo stasera contro lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a monitorare con attenzione il mondo del calciomercato. Ieri avevamo infatti parlato dell’interesse dei partenopei per Boulaye Dia, attaccante classe ’96, attualmente in forza al francesi dello Stade de Reims, che ha preceduto di qualche ora la notizia secondo cui Il DS azzurro, Giuntoli starebbe guardando sempre in Francia per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli: Amavi e Otavio nel mirino di Giuntoli.

Il nome che sarebbe finito sul taccuino del dirigente partenopeo è quello di Jordan Amavi, terzino sinistro di origini togolesi in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. Il classe ’94 ha già fatto sapere di non voler proseguire la sua avventura in Ligue 1 e quindi sarebbe già pronto a firmare per un’altra squadra in vista della prossima stagione. Il duttile 26 enne (compirà 27 anni il prossimo 9 marzo) non è certo la prima scelta nella lista dei desideri di Gattuso (il sogno resta sempre Nuno Tavares del Benfica), ma sarebbe comunque un valido elemento sul quale poter fare affidamento. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma visti i buoni rapporti che intercorrono tra Napoli e Olympique Marsiglia (Milik è andato in prestito proprio alla squadra di Villas-Boas) è molto probabile che la trattativa tra campani e calciatore possa concludersi tranquillamente.

E se Amavi, al momento, è solo una suggestione, Otavio è invece un obiettivo dichiarato di Giuntoli che sta cercando in tutti i modi di arrivare al centrocampista del Porto il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Il brasiliano, come il collega menzionato sopra, non vuole rinnovare il suo contratto e quindi sta cercando un nuovo club pronto a garantirgli uno spazio importante. Viste le sue eccelse doti tecniche, il Napoli sarebbe pronto a investire su li lui, ma prima bisogna battere la concorrenza di Roma, Inter e Milan.

