Calciomercato Napoli: Osimhen se parte Milik

Calciomercato Napoli: il club di Aurelio De Laurentis punta Victor Osimhen del Lille. Il classe ’98 può rappresentare la giusta alternativa ad Arek Milik.

Il futuro a Napoli di Arek Milik è sempre più incerto. Le solite voci di corridoio lo danno in partenza con il club azzurro che dovrebbe ricavare un bel gruzzolo dalla sua cessione. Sul polacco ci sono Juventus, Milan, Schalke 04, Atletico Madrid e Tottenham pronte a fare follie pur di averlo nelle proprie rose.

La situazione è ovviamente in stand-by vista anche l’incertezza riguardante la ripresa della Serie A che si suppone potrebbe ripartire il prossimo 13 giugno. Il contratto dell’ex Ajax scade il 30 giugno 2021 e De Laurentis non ha ancora fatto capire se vuole trattenere il suo attuale numero 99 o meno.

Calciomercato Napoli: Giuntoli punta Osimhen del Lille.

Il classe ’94 ha, come evidenziato poc’anzi, estimatori in tutta Europa che sarebbero sì pronti ad intavolare una trattativa col Napoli, a patto però che De Laurentis non pretenda cifre esorbitanti per il suo gioiello. L’emergenza Coronavirus infatti non permetterà sicuramente ai club di spendere molto durante le prossime sessioni di calciomercato.

Pertanto se da un lato i campani aspettano un’offerta congrua per Milik, dall’altro continuano a sondare il terreno per trovare il profilo adatto che possa sostituire il polacco in caso di partenza. In questo senso, Giuntoli pare si sia già messo a lavoro, individuando in Victor Osimhen del Lille il sostituto adatto dell’attuale centravanti azzurro.

Il nigeriano, autore di 18 gol e 6 assist in 38 partite stagionali in Ligue 1 piace molto al Napoli che lo preferirebbe addirittura a Ciro Immobile e Andrea Belotti. I contatti tra le due società sono già avviati (i partenopei hanno chiesto informazioni ai francesi anche per Gabriel Magalhaes), non resta quindi che affondare il colpo (pronti 45 milioni di euro) per portare all’ombra del Vesuvio il forte classe ’98.

