Calciomercato Napoli: l’Olympiakos tenta il colpo Manolas

Messa in archivio la gara inaugurale di Euro 2020 che ha visto l’Italia di Roberto Mancini annientare la Turchia di Şenol Güneş con un sonorissimo 3 a 0, l’attenzione dei tifosi italiani, in attesa di Italia-Svizzera di mercoledì 16, si sposta sul calciomercato dove, neanche a dirlo, troviamo molto attivo il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: Manolas verso l’Olympiakos.

La società partenopea, come spesso sottolineato in questi ultimi giorni, è già al lavoro in vista della prossima stagione. L’obiettivo è ovviamente quello di mantenere l’ossatura portante della squadra alla quale andranno aggiunti 4/5 elementi in grado di aumentare la competitività di un gruppo il cui obiettivo minimo sarà la qualificazione in Champions League dopo due anni di assenza.

A tal proposito quindi, i nomi annotati sul taccuino del DS Giuntoli sono molteplici: da Schuurs dell’Ajax, passando per Mandava del Lille, fino a Thorsby della Sampdoria con un occhio anche a Ziyech del Chelsea. Sono questi alcuni dei profili visionati dagli uomini di mercato azzurri che, proprio nelle scorse ore, sarebbero entrati in contatto con alcuni emissari dell’Olympiakos, club greco di Atene, che avrebbe chiesto informazioni nientemeno che su Kostas Manolas.

Il difensore ellenico, a Napoli dall’estate 2019, sembrerebbe infatti propenso a dire sì alla sua ex squadra che, dopo averlo ceduto alla Roma sette anni fa, è pronta a riaccoglierlo per affidargli le chiavi della difesa. Al momento non si conoscono ancora le cifre dell’affare, né se lo stesso andrà realmente in porto, ma quel che appare certo è che Manolas è fortemente tentato dalla possibilità di tornare in patria dopo tanti anni in Italia. Le trattative inizieranno ufficialmente il 1° luglio, pertanto, in attesa di detta data, non possiamo far altro che attendere per saperne di più.

