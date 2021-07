Calciomercato Napoli: Olivera del Getafe alternativa a Emerson Palmieri

Nuovo obbiettivo per la fascia del Napoli. Luciano Spalletti avrebbe chiesto un terzino e l’idea potrebbe essere Mathias Olivera, laterale del Getafe. Il sogno rimane sempre Emerson Palmieri ma in caso di mancato arrivato dell’italo-brasiliano si punta all’uruguaiano. Per gli spagnoli Olivera vale una cifra che sta tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Già iniziata la nuova avventura di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha parlato anche in conferenza senza sbilanciarsi più di tanto sul mercato. Qualche ritocco, però, il Napoli lo farà sicuramente, soprattutto sulla fascia. Dopo la partenza di Elseid Hysaj che va alla Lazio, gli azzurri dovranno trovare qualche sostituto. Giovanni Di Lorenzo ha disputato un ottimo Europeo però non basta per la formazione partenopea.

Kevin Malcuit è ritornato dal prestito alla Fiorentina ma non è sicuro della titolarità. Cristiano Giuntoli è subito alla ricerca di un nuovo giocatore che possa fare al caso del tecnico toscano. Tra le alternative c’è Mathias Olivera, terzino del Getafe. L’esterno uruguaiano è con gli spagnoli dal 2019. Nell’ultima stagione ha totalizzato 32 presenze tra campionato e coppa di Spagna.

Napoli, per Olivera si parla di 18 milioni

Il Getafe valuta il giocatore per una cifra tra i 15 e i 18 milioni ma il Napoli vorrebbe sicuramente abbassare le pretese. Non si potranno spendere cifre folli per questo che gli azzurri cercheranno di puntare al ribasso, magari con una formula che piaccia agli spagnoli. Olivera però è solo un rimpiazzo perché l’obbiettivo principale è sempre Emerson Palmieri.

Il terzino ex Roma, con l’infortunio di Leonardo Spinazzola, si è fatto vedere agli Europei. Ha disputato le ultime tre partite in maniera ottimale. Per il Chelsea vale 20 milioni di euro ma resta il nodo da sciogliere per quanto riguarda l’ingaggio. Intanto il Napoli sogna l’arrivo del terzino neo campione d’Europa.

Migliori Bookmakers AAMS