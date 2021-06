Calciomercato Napoli: offerta ufficiale da 10 milioni più Mario Rui per Nuno Tavares

Calciomercato Napoli: i partenopei escono allo scoperto e offrono 10 milioni di euro più Mario Rui al Benfica per Nuno Tavares. I portoghesi, però, chiedono almeno 15 milioni.

Ancora pochi giorni e il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Il 1° luglio, si può dire, è ormai arrivato e molte società non vedono l’ora di ufficializzare i proprio colpi che si spera facciano bene nella stagione che inizierà tra qualche settimana. Tra i club a già a lavoro da tempo, come ribadito spesso in questi giorni, anche il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis che, dopo aver annotato sul proprio taccuino una lunga lista di obiettivi, sarebbe tornato alla carica per Nuno Tavares del Benfica.

Calciomercato Napoli: 10 milioni di euro più Mario Rui per arrivare a Nuno Tavares del Benfica.

Il giovane terzino portoghese piace infatti da tempo al patron azzurro che già nei mesi scorsi aveva provato, senza fortuna, a convincere il club di Lisbona a lasciarlo andare. Le parti non avevano mai trovato l’intesa, ma ora i partenopei sembrano intenzionati a fare sul serio proponendo alle aquile un’operazione che potrebbe giovare ad entrambe le formazioni.

Stando a quanto emerso in rete nelle scorse, pare che il Napoli abbia offerto al Benfica una cifra intorno 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui che, qualora l’affare andasse in porto, ritornerebbe nella squadra della quale vestì la casacca tra il 2009 e il 2010. I lusitani prendono tempo, visto che vorrebbero almeno 15 milioni per lasciar andare Nuno Tavares, ma nel caso in cui non dovesse presentarsi alcuna offerta di questo tipo, è probabile che l’offerta del Napoli verrà accettata. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.

Migliori Bookmakers AAMS