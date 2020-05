Calciomercato Napoli: non solo Cistana, altri due giovani nel mirino azzurro

Calciomercato Napoli: il DS Giuntoli mette nel mirino altri due giovani difensori oltre al bresciano Cistana. Si tratta di Koch del Friburgo e Karbownik del Legia Varsavia.

Nei giorni scorsi avevamo parlato dell’interesse del Napoli per Jesse Joronen e Andrea Cistana del Brescia. Oggi parliamo invece di altri due profili che sarebbero finiti nel mirino del DS degli azzurri, Cristiano Giuntoli, per la prossima stagione.

Come ben sappiamo, De Laurentis attuerà una profonda rivoluzione a fine stagione con molti big che quasi sicuramente andranno via. Milik, Callejon e Koulibaly sono infatti già con le valigie in mano quindi occorre trovare i giusti sostituti per rimpiazzarli.

Calciomercato Napoli: piacciono Koch del Friburgo e Karbownik del Legia Varsavia

In questo senso, proprio in vista del possibile addio del difensore senegalese (Paris Saint Germain e Manchester United sono alla finestra), il club partenopeo avrebbe pensato a tre profili giovani per sostituirlo. Il primo, come anticipato poc’anzi, è Andrea Cistana del Brescia, gli altri due invece sono stranieri.

Stiamo parlando di Robin Koch del Friburgo e Michal Karbownik del Legia Varsavia. Il primo ha 23 anni, il secondo,19. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2021. Per il classe ’96 tedesco ci vogliono almeno 17-18 milioni di euro. Più accessibile invece la cifra per il classe 2001 polacco che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Come sempre, non sappiamo se queste trattative andranno in porto o meno, possiamo solo aspettare per saperne di più.

