Calciomercato Napoli: idee Idrissi, Joronen e Cistana

Calciomercato Napoli: i partenopei continuano ad essere attivi sul mercato: si seguono Idrissi dell’AZ Alkmaar e Cistana e Joronen del Brescia.

Dopo aver trattato nelle scorse ore la possibilità (remota) che Ospina finisca in Argentina ai gialloblu del Boca Juniors, oggi trattiamo altre due notizie di calciomercato che riguardano, come sempre, il Napoli di Aurelio De Laurenits.

Sempre secondo le solite voci di corridoio pare infatti che i partenopei abbiano messo gli occhi su Oussama Idrissi, centrocampista marocchino, all’occorrenza ala, attualmente in forza agli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Classe ’96 dall’eccellente tecnica, Idrissi farebbe sicuramente comodo a Gattuso, vista anche l’imminente partenza di Callejon. L’ex Groningen, che può giocare sia a destra che a sinistra, sarebbe infatti l’ennesimo pezzo pregiato che il Napoli andrebbe a pescare in Olanda. Con Milik e Mertens è andata bene (con Younes e Lozano un po’ meno), quindi perché non provarci.

Dall’Eredivisie passiamo quindi alla nostra Serie A. Secondo indiscrezioni provenienti da Brescia, si ritiene che il DS Giuntoli abbia chiesto informazioni su Jesse Joronen, portiere classe ’93, e Andrea Cistana, difensore classe ’97.

Calciomercato Napoli: piacciono Idrissi, Joronen e Cistana

Il portiere finlandese ha disputato, fin qui, un ottimo campionato con le rondinelle e questo ha suscitato l’interesse del club azzurro che, forse all’insaputa di tutti, sta pensando alla cessione di uno tra Meret e Ospina.

Per quanto riguarda Cistana invece si può dire che il Napoli vorrebbe prenderlo per poi valorizzarlo come sta facendo con Di Lorenzo. L’ex Ciliverghe è giovane ed è titolare nella sua squadra. In più sta maturando l’esperienza giusta da mettere al servizio della rivoluzione partenopea programmata per l’anno prossimo.

Se queste trattative andranno in porto o meno ancora non ci è dato saperlo, certo è che se il Napoli le mettesse a segno, sarebbe davvero un affare. Seguiranno aggiornamenti.

