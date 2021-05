Calciomercato Napoli: spunta Mandava del Lille! Sfida a Lazio e Milan per D’Ambrosio

Nuovo nome per la difesa azzurra. Al Napoli piace molto Reinildo Mandava del Lille. L’agente del giocatore sembra essere stato avvistato a Castelvolturno. Lazio e Milan, invece, si contendono Danilo D’Ambrosio che potrebbe non rinnovare con l’Inter. Un colpo law cost per rafforzare la propria difesa.

Il Napoli ha una sfida delicata contro il Verona per poter sperare nell’ultimo pass per la Champions League. Gli azzurri vengono da un ottimo score ma per domenica sera servirà tantissima calma, in attesa di buone notizie anche dagli altri campi. Tra le voci di una permanenza o meno di Rino Gattuso, Cristiano Giuntoli è già all’opera per il prossimo mercato estivo.

Tanti saranno gli esuberi che andranno via per gli azzurri. Tra questi sicuramente in difesa a fare le valige sarà Elseid Hysaj. L’albanese difficilmente rinnoverà con il club azzurro per via delle alte pretese dell’agente. Il Napoli, quindi, pesca in Francia per trovare un nuovo laterale. Il nome sarebbe quello di Reinildo Mandava, esterno del Lille. Il mozambicano piace molto alla dirigenza.

Napoli assalto per Mandava. D’Ambrosio tra Milan e Lazio

L’asse Napoli-Lille è sempre stato caldo. A favorire i rapporti tra i due club è stato l’acquisto dell’estate scorsa di Victor Osimhen. Il nigeriano, acquistato per 70 milioni, sta finalmente mostrando il suo potenziale. Mandava è un classe 94 che sta facendo bene con la maglia del Lille, che continua a credere nel sogno scudetto. Alcune fonti parlano della visita del suo agente a Castel Volturno. L’ex Belenenses può essere convinto dal suo ex compagno ad approdare a Napoli.

Un altro terzino molto ambito in Serie A è Danilo D’Ambrosio. Il difensore non ha ancora espresso la sua volontà di rinnovare con l’Inter. Dopo la vittoria dello scudetto, l’ex Torino cerca una nuova avventura. La Lazio è sulle sue tracce e spera nel colpaccio a parametro zero. I biancocelesti ,però, non sono i soli. C’è anche il Milan che cerca un nuovo difensore. Il suo stipendio è sui 2,5 milioni di euro e parte la sfida a due per contendersi il giocatore.

Migliori Bookmakers AAMS