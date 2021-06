Calciomercato Napoli: Ancelotti vuole Lozano al Real Madrid

Carlo Ancelotti vuole portare a Madrid un suo vecchio pupillo: Hirving Lozano. Dopo l’esperienza non proprio brillante con il Napoli e con l’Everton, il tecnico emiliano ritorna nel suo amato Real Madrid. Il messicano resta un obbiettivo per Ancelotti ed inizia il corteggiamento per il giocatore.

Carlo Ancelotti ritorna al Real Madrid dopo ben 6 anni dall’ultima volta. Dopo aver lasciato i Blancos, il tecnico si è seduto su diverse panchine. Prima il Bayern Monaco, poi il Napoli ed infine l’Everton. In quest’ultime due squadre i risultati non sono stati sorprendenti. Con la squadra di Liverpool ha concluso il campionato con un deludente decimo posto.

Anche con il Napoli non è stata una stagione molto semplice. Con l’ammutinamento della squadra ed alcuni problemi nello spogliatoio, Ancelotti è stato esonerato da Aurelio De Laurentiis. Proprio dagli azzurri, però, che l’allenatore ex Milan vorrebbe portare un suo pupillo nella propria squadra. Si tratta di Hirving Lozano, attaccante del Napoli.

Real Madrid, Ancelotti vuole Lozano: il Napoli ci pensa

Fu proprio lui a volerlo insistentemente. Hirving Lozano passò dal PSV al Napoli per una cifra attorno ai 40 milioni. Il giocatore, dopo qualche difficoltà iniziale, è riuscito a trovare la retta via. Anche per via del Covid, le sue prestazioni in campionato erano leggermente calate. L’expolit, in seguito, è arrivata con Rino Gattuso sulla panchina. Adesso Lozano potrebbe riabbracciare il suo vecchio tecnico.

Ancelotti starebbe pensando di inserirlo nello scacchiere offensivo. Per poterlo strappare al Napoli ci vuole un’offerta attorno ai 50-60 milioni di euro. Gli azzurri sono indecisi ma quei soldi potrebbero essere molto utili per poter rinvestire sul mercato. Una trattativa che resta però difficile visto che il Napoli non vorrebbe già venderlo. Intanto Carletto ci prova, per poter dare vita al suo Real Madrid 2.0 .

Migliori Bookmakers AAMS