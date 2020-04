Calciomercato Napoli: Lozano o Allan per Kean?

Calciomercato Napoli: Moise Kean finisce nel mirino degli azzurri. Proposto all’Everton uno scambio con uno tra Lozano e Allan.

Continuano le voci di calciomercato che vedono protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentis. L’ultima, in ordine cronologico, è quella che vedrebbe i partenopei interessati a Moise Kean dell’Everton.

L’ex Juventus è ormai di troppo sulla sponda blu del Mersey e gli inglesi vorrebbero quindi liberarsi di lui a qualunque costo. Tuttavia, dato il momento delicato che purtroppo il mondo sta vivendo, venderlo ad un prezzo superiore ai 27,5 milioni di euro sborsati l’anno scorso per prelevarlo dalla Juve, è quantomai complicato, se non impossibile.

Calciomercato Napoli: piace Kean, Allan e Lozano possono partire

Occorre seguire un’altra strada. In questo senso quindi il Napoli è pronto ad andare incontro ai Toffees offrendo loro uno tra Allan e Lozano. Sia il brasiliano che il messicano non rientrano nei piani di Gattuso e vista anche la necessità di rivoluzionare la squadra, entrambi dovrebbero comunque lasciare il capoluogo campano a fine stagione.

Resta da capire se entrambi finiranno in Inghilterra o meno. Ancelotti, che li conosce bene, li accoglierebbe entrambi a braccia aperte con il Napoli che, dal canto suo, vedrebbe andar via i loro ingaggi che ammontano rispettivamente a 4,5 e 2 milioni di euro.

Al momento, come sempre, non c’è nulla di concreto. Bisognerà aspettare le prossime settimane per saperne di più.

