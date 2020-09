Calciomercato Napoli: la Fiorentina tenta l’assalto a Milik

Calciomercato Napoli: la Fiorentina di Rocco Commisso ha bisogno di una punta centrale esperta ed affidabile. Il nome che piace più di tutti è quello di Arek Milik, centravanti polacco ormai ai ferri corti con la società partenopea.

Arek Milik e il Napoli sono sempre più distanti. Il centravanti polacco, visto l’arrivo di Victor Osimhen che ha già conquistato la platea partenopea a suon di gol, non sarà più la prima scelta di Gennaro Gattuso nell’undici titolare. L’ex Ajax, che a dirla tutta non è mai entrato nelle grazie del tecnico calabrese, è posto al centro di complicate vicende di mercato che vedrebbero protagoniste anche Roma e Juventus.

I capitolini infatti sono in attesa di sapere se Dzeko resterà a Trigoria o andrà a vestire la maglia della Vecchia Signora che, a sua volta, sta cercando di sbrogliare la questione Suarez col Barcellona. Situazioni da prendere ovviamente con le pinze perché se i bianconeri dovessero chiudere per l’uruguaiano e il bosniaco della Roma dovesse restare in giallorosso, Milik resterebbe di fatto confinato in quel di Napoli a fare la riserva di Osimhen, rischiando, di conseguenza, di perdere il posto nella Polonia in vista di Euro 2021.

Calciomercato Napoli: la Fiorentina vuole Arek Milik.

Con Lewandowski titolare e Piatek pronto a subentrare, l’attuale numero 99 azzurro rischia seriamente di restare fuori dalle scelte del CT, Jerzy Brzęczek. Occorre trovare quindi una squadra disposta a puntare su di lui. In questo senso la Fiorentina di Rocco Commisso, alla disperata ricerca di una punta centrale forte ed affidabile, avrebbe bussato alla porta del Napoli per chiedere proprio di Milik. Il polacco costa 40 milioni, ha più volte sottolineato De Laurentiis, ma vista la non centralità dello stesso classe ’94 nel progetto azzurro, si potrebbe pensare ad uno sconto che favorisca la riuscita dell’affare.

I viola attendono speranzosi e nel frattempo Milik ci pensa. A Firenze il ruolo da titolare sarebbe pressoché scontato e anche le possibilità di guadagnarsi la chiamata per i prossimi Europei sarebbero molto più alte. Come sempre quindi, attendiamo eventuali sviluppi per saperne di più.

