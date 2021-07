Calciomercato Napoli: Inter Miami su Mertens

Pericolo americano per il Napoli. Dries Mertens sembra essere nei radar dell’Inter Miami di David Beckham. Il belga, ormai non più intoccabile come un tempo, potrebbe terminare la sua carriera in MLS. In caso di una buona offerta, il Napoli potrebbe prendere in seria considerazione l’offerta del club statunitense.

Dries Mertens è sicuramente uno degli uomini simboli del Napoli. Da ben 8 anni, il belga è legato alla maglia azzurra. Non ci è voluto molto prima che l’ex PSV si prendesse tutto l’affetto del popolo napoletano. Con le sue giocate, ha fatto innamorare migliaia e migliaia di tifosi. Tuttavia, però, l’età comincia a farsi sentire. A 34 anni, Mertens è stato protagonista di un’ultima stagione davvero deludente.

Il grande quesito sarà legato alla sua utilità nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Soprannominato Ciro, tipico nome napoletano, Mertens sembra aver costruito un rapporto viscerale con il capoluogo campano. Mai si sarebbe pensato ad una sua partenza ma ora tutto questo potrebbe diventare realtà. Il belga ha sicuramente tante pretendenti, soprattutto all’estero. In passato c’era l’Inter che lo seguiva costantemente. Ora c’è un’altra Inter, quella di Miami.

Mertens, solamente sondaggi da parte dell’Inter Miami

La squadra americana, che tra i presidenti ha anche David Beckham, ha puntato gli occhi sul centravanti azzurro. Dunque, Mertens potrebbe finire in MLS. Per adesso si parla di timide chiamate da parte degli americani ma senza alcun tipo di trattativa vera e propria. Bisognerà, poi, ascoltare anche l’offerta che verrà proposta. In caso di una cifra irrinunciabile, i partenopei potranno fare le loro considerazioni al riguardo.

Se così fosse, Mertens ritroverebbe un suo ex compagno proprio del Napoli: Gonzalo Higuain. L’argentino, dopo l’avventura poco felice alla Juventus, ha firmato proprio per i rosanero. Intanto a Dimaro iniziano a farsi le prime considerazioni per il mercato. C’è chi è intoccabile come Kalidou Koulibaly e chi non. Mertens, potrebbe lasciare il Napoli ma tutto dipenderà dal nuovo progetto di Spalletti.

