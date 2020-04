Calciomercato Napoli: in quattro su Lozano. Sfida alla Juventus per Lopez

Calciomercato Napoli: Hirving Lozano è ormai ad un passo dall’addio. Su di lui ci sono Atletico Madrid, Siviglia, Valencia ed Everton che sarebbero pronte a portarlo nelle rispettive rose. Inoltre è guerra alla Juventus per Maxime Lopez, trequartista classe ’97 dell’Olympique Marsiglia.

Hirving Lozano è pronto a lasciare Napoli in estate per accasarsi ad una tra Atletico Madrid, Siviglia, Valencia ed Everton. Secondo voci dell’ultim’ora pare che sia stato lo stesso messicano ad avviare i contatti con i club spagnoli che quindi sarebbero pronti ad investire su di lui.

Il “problema” sono però le richieste di De Laurentis che per lasciarlo andare vorrebbe almeno 40 milioni di euro. Cifra, questa chiesta dal patron azzurro, che si avvicina a quei 50 milioni spesi poco meno di un anno fa per prelevare il Chucky dal PSV Eindhoven.

Vista la situazione di emergenza, e quindi le difficoltà economiche, le società iberiche sono però disposte a spendere al massimo 20 milioni di euro che ovviamente non soddisfano nemmeno lontanamente le richieste di De Laurentis.

Sulle tracce del centroamericano si è quindi fiondato anche l’Everton di Carlo Ancelotti sotto la cui gestione, Lozano aveva fatto vedere qualcosa di buono. I Toffees, che vorrebbero inserire nella trattativa anche il brasiliano Allan, offrono una cifra simile a quella presentata dalle spagnole. Il comandante in capo azzurro per ora dice no, ma non è detto che in futuro non si possa trovare uno spiraglio.

Hirving Lozano con la maglia del Messico.

Calciomercato Napoli: piace Maxime Lopez dell’O.M. sulle cui tracce c’è però anche la Juventus

Da un potenziale movimento in uscita ad uno potenziale in entrata. Pare infatti che il Napoli stia premendo per Maxime Lopez dell’Olympique Marsiglia. Il classe ’97 francese è un centrocampista, all’occorrenza trequartista, che in Francia è stato paragonato al suo connazionale, Samir Nasri.

Talento da vendere e spiccate doti offensive, il numero 27 dell’O.M. è seguito in Italia anche dalla Juventus del presidente Agnelli che sarebbe pronta ad intavolare una trattativa per provare a portare in Italia il forte giocatore transalpino.

Al momento non si conoscono le eventuali cifre dell’affare, ma quel che è certo è che il giocatore, il cui contratto scade nel 2021, finirà ben presto in un grande club.

